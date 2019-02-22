﻿ Полиция искала воров, а нашла питомник марихуаны, Mixnews.lv

Происшествия |

Полиция в ходе расследования совершенного в январе в Талсинском крае грабежа обнаружила питомник марихуаны, сообщила помощник начальника Курземского регионального управления полиции Сигне Штейнберга.

Как пишет nra.lv, 12 января в Балгалской волости два человека в масках ворвались в один из жилых домов, избили его хозяина, похитили хранившуюся у него марихуану и пневматическое оружие.

Проводя осмотр места происшествия, полиция обнаружила, что одно из помещений в доме оборудовано для выращивания марихуаны. По этому факту был начат уголовный процесс.

В рамках оперативных действий по розыску грабителей был проведен обыск в одном из жилых домов Вентспилса, где изъяты 43 куста марихуаны, измельченная марихуана, а также похищенные предметы и вещественные доказательства. В целом изъято 510 граммов марихуаны.

В ходе следствия установлено, что целью грабителей было похищение выращенной марихуаны с целью ее сбыта.

Полиция начала три уголовных процесса - о грабеже, выращивании марихуаны и хранении наркотических веществ.

Фото: Valsts policija