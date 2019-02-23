﻿ Столкновение автобуса и легковой машины в Риге: есть погибшие, Mixnews.lv

Происшествия |

В Риге в результате столкновения автомобиля и общественного автобуса пострадали несколько человек и два погибли, сообщила представитель Государственной полиции Илзе Юрьевица.

Утром 23 февраля на Даугавгривском шоссе столкнулись рейсовый автобус Rīgas Satiksme и легковой автомобиль VW. Изначально была информация об одном погибшем, спустя два часа после ДТП появилась информация о втором погибшем.

По словам Юревицы, ДТП случилось около поворота на Волери. Произошло фронтальное столкновение автобуса и легкового автомобиля.

Очевидцы сообщают о шести пострадавших.

На месте происшествия работают оперативные службы, движение по Даугавгривскому шоссе в обоих направлениях заблокировано.

Пресс-секретарь муниципального транспортного предприятия Rīgas satiksme Виктор Закис подтвердил, что в аварию попал автобус 3-го маршрута. От имени предприятия он выразил соболезнования близким погибших, а также пообещал, что на предприятии будет проведена внутренняя проверка обстоятельств аварии, и оперативные службы получат всю необходимую информацию.

Закис добавил, что среди пострадавших в аварии есть и шофер автобуса.

Согласно информации приложения Waze, у места ЧП образовалась пробка.

Фото: Twitter/Elza Mitjajeva/Diana Prikolova