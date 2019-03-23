﻿ "Ровнял землю, а тут бац и мины!": строитель об опасной находке в Гаркалне, Mixnews.lv

"Ровнял землю, а тут бац и мины!": строитель об опасной находке в Гаркалне (24)

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Происшествия | 23 марта 2019 года, 14:35

22 марта, в Гаркалне на месте расчистки территории у одного из частных домов рабочий обнаружил опасную находку - целый склад мин, скорее всего учебных, о чем сообщил порталу Mixnews, а также пользователям соцсетей в Facebook и Youtube.com. По словам Юрия Дириньша, ответственные органы об этом извещены заказчиками стоительного объекта.

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Мужчина рассказал, что трактором ровнял землю и вырывал пеньки от поваленных деревьев, как вдруг наткнулся на что-то твердое, когда понял на что обалдел.

"Страшно подходить, хотя я там уже топтался вокруг, черт его знает, может быть это какие-то учебные муляжи, но долбанул я по ним ковшем так, что на них вмятины видны. Но они должны срабатывать не от боковых ударов, а по верху. Я сначала подумал, что фундамент от столба какого-то. Но я не знаю, здесь рядом Адажский полигон... ", - рассказал Юрий, сказав, что все с объекта сразу убежали, он остался дожидаться, но слишком долго ждать не мог из-за почасовой оплаты техники.

Прибыла ли полиция и саперы на место пока неизвестно.

Между тем, пользователи Youtube.com, комментируя находку, указали, что Юрий пережил "второй день рождения", а знающие указали, что скорее всего это учебные мины или просто без детонаторов.

"А вообще это мина ТМ-62 7кг тротила разработка 60х годов СССР,в вашем случае учебная или настоящая но без взрывателя, надо смотреть маркировку. Булки можно расслабить, опасности не представляет никакой, даже если в костёр кинуть", - пишет Фёдор Гаевский.﻿

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"Похожи на противотанковые, хотя может и дымовуха(маркировки не видно). Взорватся ты не смог бы при всем желании(если только не как чеченский мальчик в фильме БлокПост). Давление на грунт должно быть в районе 300кг на см квадратный. Давление твоего Ката врядли бы смогло ее подорвать. Да и взрыватель на них не активирован. Это просто схрон или выкинули если учебные или дымовуха", - написал пользователь под ником Max viewsonic.﻿

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Как рассказал Юрий Дириньш, со слов его знакомого, в Гаркалне, на улице Приежмалес в советские времена был склад амуниции. Другой пользователь его поправил, что склады амуниции были со времен первой независимой Латвии.

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Комментарии 24
Саня1 день назад
так как советские войска ушли после 91г так бардак в лаптии и начался, воровали всё подряд..
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Для тебя - да.1 день назад
Сбегай туда и наступи.
4
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ха1 день назад
просто заткись, мразь.
5
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