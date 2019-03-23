﻿ Найдено тело пропавшего три месяца назад регбиста Дависа Перконса, Mixnews.lv

Происшествия |

Сегодня, 23 марта, около 15:30 волонтеры поисковой организации Bezvests.lv обнаружили тело без вести пропавшего в декабре прошлого года 28-летний Дависа Перконса, сообщает в своем аккаунте в Facebook Госполиция.

Представители Bezvests.lv в очередной раз отправились на поиски в Олайне. Прочесывая лесной массив, они наткнулись на тело мужчины, о чем тут же проинформировали Госполицию.

По предварительным данным на теле не обнаружено признаков насильственной смерти. Как сказано в сообщении правоохранительных органов, возможно, мужчина совершил самоубийство.

Точную причину смерти установят судебно медицинские эксперты.

Как сообщалось ранее, игрок сборной Латвии по регби Давис Перконс пропал 23 декабря 2018 года.

По информации родных, в субботу вечером или ночью 22 декабря 2018 года Давис гостил у знакомого в Риге, в Кегарагсе. Со слов знакомого, Давис ушел около 2 часов дня, но точное время неизвестно, потому что сам знакомый в это время еще спал.

По информации родных пропавшего, в воскресенье вечером, 23 декабря после 17 часов в Олайне была найдена машина Дависа - Toyota Corolla, Reģ. Nr OL91. Машина была припаркована в непривычном месте, довольно далеко от дома Дависа, совсем в другой стороне города.

Дависа начали искать спустя день после исчезновения. Поисковыки из Bezvests отправлялись на поиски неоднократно, в том числе и после того, как сошел снег. Но все попытки найти парня оставались тщетными.

Последний раз Перконс был замечен в социальных сетях в день пропажи, около 14 часов.

Организация Bezvests.lv и портал Mixnews выражают самые глубокие соболезнования родным и близким Дависа.

Фото: Bezvests.lv