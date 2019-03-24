﻿ В освежителе воздуха салона BMW нашли наркотики, Mixnews.lv

Происшествия |

20 марта сотрудники Рижской муниципальной полиции, патрулируя Юглу, заметили автомобиль марки BMW, ранее уже попадал в поле зрения правоохранительных органов. Автомобиль двигался подозрительно, явно с превышением скорости.

Полицейские остановили машину. Как выяснилось, у водителя не было водительского удостоверения. В машине находился ещё один пассажир. Обоих мужчин попросили выйти из машины и ждать сотрудников государственной полиции в оперативном транспортном средстве.

В ожидании полиции пассажир попросил разрешения забрать свои вещи из BMW. Его проводили до автомобиля. Когда мужчина открыл дверь машины, полицейский заметил, что он что-то прячет у сидения. Мужчина держал в руках освежитель воздуха, однако среди ароматизированных шариков был пакетик с белым порошком.

Вскоре после этого, на место происшествия прибыли сотрудники дорожной полиции, которые забрали водителя автомобиля. В свою очередь, пассажира авто передали сотрудникам государственной полиции района Тейка для дальнейших разбирательств.