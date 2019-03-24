﻿ Пьяные сутки: в субботу побит рекорд нетрезвых водителей, Mixnews.lv

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В субботу на дорогах Латвии было поймано рекордно число нетрезвых водителей, оно превысило число пьяных за рулем, которые попадаются полиции во время проведения рейдов. Однако в субботу никаких спецпроверок не проводилось.

Всего полицейские задержали за минувшие сутки 27 человек, управлявших автомобилем в нетрезвом виде, еще трое были под воздействием наркотиков. Как сообщили в Госполиции, в обычные дни число таких водителей не превышает 20.

До сих пор в этом году только однажды полицейские задержали 29 пьяных, но в тот день, в начале марка, как раз проводился рейд.

В эту субботу больше всего шоферов в состоянии алкогольного опьянения остановлено в Земгальском регионе – 10 человек, в Видземе попались четверо, в Риге и Латгале – по трое, двое основлены в Курземе. В Рижском регионе трое водителей были в состоянии наркотического опьянения.