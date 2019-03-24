﻿ Не хватило на бутылку: в Талси убиты родственники известного диссидента Гунара Астры, Mixnews.lv

Происшествия |

В пятницу вечером в Талсинском крае были убиты два пенсионера, по подозрению в этом преступлении полиция уже ночью задержала двух мужчин. Об этом сообщили в Госполиции. Пользователи Facebook сообщают, что убиты старший брат известного советского диссидента Гунара Астры – 94-летний Харийс Астра и его 83-летняя жена.

Вызов на место происшествия был получен полицией в пятницу около 22 часов, в один из игорных залов. В зале возникла потасовка, какой-то мужчина начал хулиганить. Мужчину, 1962 г.р., находившегося в сильном подпитии, полиция задержала. На одежде задержанного полицейские заметили пятна крови. Мужчина сразу признался, что был соучастником убийства в одном из частных домов Талсинскго края.

Полиция выехала по адресу, указанному задержаны, где обнаружила два трупа пожилах людей – мужчины 1925 г.р. и женщины, 1936 г.р. с признаками насильственной смерти.

Одновременно при допросе была установлена личность второго участника убийства – молодой человек 1991 г.р., который был также задержан ночью.

Задержанные признались, что вместе выпивали, а когда у них закончились деньги, то отправились в ближайший частный дом, где и убили стариков.

Полиция возбудила уголовное дело по статье 118-й Уголовного закона об убийстве при особо отягчающих обстоятельствах. В воскресенье суд выдал санкцию на арест подозреваемых.