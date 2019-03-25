﻿ Полиция поймала водителя Audi c фальшивыми "мигалками", Mixnews.lv

Полиция поймала водителя Audi c фальшивыми "мигалками" (4)

фото

Происшествия | 25 марта 2019 года, 18:34

24 марта сотрудники Управления безопасности движения Госполиции, патрулируя дороги на нетрафарированной полицейской машине, заметили в Талсинском крае Audi, на ветровом стекле которой находилось устройство, похожее на проблесковые маячки оперативного транспортного средства полиции.

При остановке транспортного средства полицейские констатировали, что водитель 1991 г.р. действительно разместил на своем транспортном средстве специальные сине-красные световые сигналы, похожие на "мигалки" оперативных транспортных средств.

Как пояснил мужчина, устройство на ветровом стекле установлено только с декоративной целью и никак им не используется.

Согласно закону, использование устройства оперативных транспортных средств может ввести в заблуждение остальных участников дорожного движения и категорически запрещается. За такое нарушение предусмотрен штраф от 140 до 430 евро с конфискацией устройств.

Комментарии 4
Саня3 часа назад
хорошо что ты живёшь в срашке
4
Ответить
Монд 2 часа назад
Сколько можно про рашку? Тут Латвия Сашка!
1
Ответить
Саня3 часа назад
В срашке это в порядке вещей.
Люди стоят на зелёный свет светофора из-за нескончаемого потока синих ведёрок.
11
Ответить