﻿ Полиция поймала водителя Audi c фальшивыми "мигалками", Mixnews.lv

Происшествия |

24 марта сотрудники Управления безопасности движения Госполиции, патрулируя дороги на нетрафарированной полицейской машине, заметили в Талсинском крае Audi, на ветровом стекле которой находилось устройство, похожее на проблесковые маячки оперативного транспортного средства полиции.

Dekoratīvu bākuguņu uzstādīšana savā privātajā transportlīdzeklī kādam automašīnas "Audi" vadītājam beidzas ar administratīvā pārkāpuma protokolu: https://t.co/uT8DZNmTA9 pic.twitter.com/498etJbzSE — Valsts policija (@Valsts_policija) 25 марта 2019 г.

При остановке транспортного средства полицейские констатировали, что водитель 1991 г.р. действительно разместил на своем транспортном средстве специальные сине-красные световые сигналы, похожие на "мигалки" оперативных транспортных средств.

Как пояснил мужчина, устройство на ветровом стекле установлено только с декоративной целью и никак им не используется.

Согласно закону, использование устройства оперативных транспортных средств может ввести в заблуждение остальных участников дорожного движения и категорически запрещается. За такое нарушение предусмотрен штраф от 140 до 430 евро с конфискацией устройств.