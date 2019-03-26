﻿ Трагедия в Екабпилсе: после несложной операции пациент так и не проснулся, Mixnews.lv

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В Екабпилсской региональной больнице пациент после несложной операции на плече скончался, не приходя в сознание. Об этом на сайте Sūdzības.lv рассказал мужчина, подписавшийся как Витольд Клявиньш, пишет NRA.

По его словам, после операции пациент был доставлен в Ригу в тяжелом состоянии, а через несколько дней умер.

"Человеку в больнице Екабпилса сделали операцию на плече, она не была сложной, после анестезии он больше не просыпался, в тяжелом состоянии был доставлен в Ригу для дополнительных проверок. 17 марта его отключили от аппаратов, дышал самостоятельно. На следующий день около 8 утра умер. Это нормально – умереть через пару дней после операции, не приходя в сознание? На здоровье он не жаловался. Остались семья, хозяйство, планы, которые так и не были реализованы, человек во цвете лет. Что происходит с государственной медициной? Что просиходит с региональной больницей, которой люди боятся? Пациенты боятся Екабпилсской больницы! Кто возьмет на себя за это ответственность? Анестезиолог, руководство, правительство, система в целом? Что случилось во время операции, никто уже не расскажет, а человека больше нет!", - написал мужчина.

При этом в комментариях многие пользователи отметили, что "такова жизнь", и смерть после наркоза – не самый редкий случай.

Напомним, ранее другой житель Латвии пожаловался на неподобающее отношение в стационаре Gaiļezers. В ожидании врача он просидел в приемном покое более 4 часов.

Фото: Flickr/ Contract Surfaces, Inc.