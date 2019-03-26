﻿ В центре Риги сбили женщину, полиция просит отозваться свидетелей, Mixnews.lv

Происшествия |

Рижское региональное управление полиции просит отозваться свидетелей аварии, которая произошла 8 марта, в 18.30, на перекрестке улиц Матиса и Бривибас: в это время автомобиль Hyundai I30 совершил наезд на женщину.

Пострадавшая получила травмы и с места ЧП была доставлена в медицинское учреждение. Информацию об этом дорожном инциденте полиция просит сообщать по телефонам: 67219837, 26653635 или 110.