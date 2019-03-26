﻿ В Лудзе спасатели поймали змею в жилом доме, Mixnews.lv

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В Лудзе спасатели поймали змею в жилом доме (10)

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Происшествия | 26 марта 2019 года, 11:43

В понедельник спасатели поймали змею в жилом доме в Лудзе, сообщает Государственная пожарно-спасательная служба.

После этого змея была выпущена на волю.

За сутки в службу поступило 60 звонков, из которых 33 связаны с пожарами, 19 — со спасательными работами, а восемь вызовов оказались ложными.

Фото: Flickr/me2030581

Комментарии 10
Адельфина 7 часов назад
Выпустили на волю.
А если змее в доме понравилось.?)))) - ну, готовьтесь к поиску гостьи еще раз.
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Адельфина 6 часов назад
Вообще змеи в это время должны спать. Но с этими перепадами температур, она, видимо, проснулась, - когда потеплело. А потом, когда опять ударил мороз, заползла а дом в поисках тепла. А в тепле у неё вполне может возникнуть желание и яйца отложить, если у в её голове все время перепуталось.
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Адельфина 6 часов назад
Кто знает? У неё ведь не спросишь.
Если в экскурсионных целях, - то это полбеды.
А вот если она успела в доме отложить яйца......!
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