﻿ В Лудзе спасатели поймали змею в жилом доме, Mixnews.lv

В Лудзе спасатели поймали змею в жилом доме (10)
Происшествия | 26 марта 2019 года, 11:43
В понедельник спасатели поймали змею в жилом доме в Лудзе, сообщает Государственная пожарно-спасательная служба.
После этого змея была выпущена на волю.
За сутки в службу поступило 60 звонков, из которых 33 связаны с пожарами, 19 — со спасательными работами, а восемь вызовов оказались ложными.
Фото: Flickr/me2030581
А если змее в доме понравилось.?)))) - ну, готовьтесь к поиску гостьи еще раз.
Если в экскурсионных целях, - то это полбеды.
А вот если она успела в доме отложить яйца......!