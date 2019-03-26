﻿ В Лудзе спасатели поймали змею в жилом доме, Mixnews.lv

Происшествия |

В понедельник спасатели поймали змею в жилом доме в Лудзе, сообщает Государственная пожарно-спасательная служба.

После этого змея была выпущена на волю.

За сутки в службу поступило 60 звонков, из которых 33 связаны с пожарами, 19 — со спасательными работами, а восемь вызовов оказались ложными.

Фото: Flickr/me2030581