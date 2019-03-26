﻿ В Резекне пропала девочка, Mixnews.lv

Происшествия |

Государственная полиция разыскивает жительницу Резекне Викторию Корошевску, 2007 года рождения, которая 25 марта текущего года не вернулась домой.

Приметы: телосложение среднее, длинные светлые волосы, рост 155 см.

Была одета: яркая желто-зеленая куртка, фиолетовая шапка, белая обувь (кроссовки на высокой платформе).

Если кому-то известно о местонахождении Виктории, просьба позвонить в полицию по телефонам 110, 27018751 или обратиться в ближайшее отделение лично.

Источник: gorod.lv