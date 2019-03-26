﻿ Узбекистанец выдавал себя за "Айвара" чтобы поработать в Риге таксистом, Mixnews.lv

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Сотрудников Рижской муниципальной полиции удивил водитель такси, встретившийся им в Старой Риге - смуглый молодой человек не только не знал столичных улиц и не понимал ни слова по-латышски, но даже с трудом говорил по-русски, пишет Skaties.lv со ссылкой на программу Degpunktā телеканала LNT.

Как сообщается, парень пытался обмануть полицию, заявив, что его зовут Айварс.

Во время патрулирования стражи порядка заметили, что такси едет по дорожке для пешеходов и велосипедов. Полицейские остановили водителя и попросили его показать документы.

Молодой человек со смуглой кожей в ответ передал только карточку из регистра водителей такси. Оказалось, что это его единственный документ. У полицейских появилось подозрение, что мужчина на фотографии и парень, сидящий в машине — не один и тот же человек.

Поскольку водитель, называя год рождения, ошибся на два года, а также настойчиво отказывался назвать свои достоверные личные данные, правоохранители решили его задержать.

Понимая, что сбежать от наказания, судя по всему, не удастся, молодой человек признался, что он гражданин Узбекистана, приехавший в Латвию на учебу. Машину, по его словам, он позаимствовал у знакомого, чтобы заработать денег. Он сделал это, несмотря на то, что у него не было действительных для Латвии водительских прав.