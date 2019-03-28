﻿ По-дорогому: в центре Риги стоит машина со штрафами на 1000 евро, Mixnews.lv

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В соцсети Facebook опубликована фотография с припаркованным на платной стоянке в центре Риги автомобилем, на лобовом стекле которого накопилась целая стопка штрафных квитанций. Также можно заметить, что на колесо машины установлен блокиратор.

Как отмечает автор публикации, сумма штрафов за неоплаченную парковку достигла 1000 евро.

"Стоит на улице Эрнеста Бизниека-Упиша четвертый день, сумма штрафов уже превышает 1100 евро, может, кто-то забыл свою машину?", - говорится в публикации.

Некоторые пользователи, между тем, отмечают, что, возможно, с хозяином машины что-то случилось.

"А если с хозяином что-то случилось и он в больнице?", - пишет один из комментаторов.

Многие удивляются, каким образом сумма штрафов за четыре дня достигла 1000 евро.

"Стоит четвертый день и набежало штрафов на 1100 евро? 275 за сутки? Выгоднее тогда оставить прямо посреди Бривибас", - пишет один из пользователей.

А январе сообщалось о водителе автомобиля Infiniti с российскими номерами, который припарковал свою машину в Старой Риге и не платил за автостоянку. После того, как работники стоянки установили на колесо автомобиля блокиратор, владелец транспортного средства просто снял его и уехал.