﻿ Полицейские попались на мошенничестве: Кюзис считает это чрезвычайной ситуацией, Mixnews.lv

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В Государственной полиции в связи с задержанием нескольких сотрудников начата служебная проверка, а также на ее время отстранен начальник управления обеспечения Главного административного управления Госполиции Интс Жуковскис, свидетельствует имеющаяся в распоряжении агентства ЛЕТА информация.

Бюро внутренней безопасности (БВБ) за злоупотребление служебным положением и мошенничество задержало начальника бюро материально-технического и имущественного снабжения Главного административного управления Госполиции Арманда Можейко и еще трех сотрудников.

Начальник Госполиции Интс Кюзис в связи с этим заявил, что любое задержание полицейских он как руководитель полиции считает чрезвычайной ситуацией, и неприемлемо, когда полицейский подозревается в совершении преступления.

"Тем более, если задержанный - не исполнитель, а руководитель, который обязан не только добросовестно выполнять свои рабочие задачи, но и организовывать работу подчиненных и контролировать ее исполнение", - подчеркнул начальник полиции.

Кюзис сообщил, что поручил начать служебную проверку.

Как сообщает БВБ, начальник бюро материально-технического снабжения задержан по подозрению в возможном злоупотреблении служебным положением, совершенном в корыстных целях, и служебном подлоге. В свою очередь по подозрению в мошенничестве задержаны еще три сотрудника управления.

В ходе расследования установлено, что Можейко, являясь ответственным за материально-техническое обеспечение должностным лицом Госполиции, в своих личных интересах использовал ресурсы полиции, в том числе работу трех подчиненных. Противозаконные действия совершались в течение длительного периода, в результате чего Госполиции причинен существенный ущерб.

Какие именно преступные действия совершались, БВБ в интересах следствия не сообщает.

К подозреваемому должностному лицу вначале в виде меры пресечения был применен арест, который позже заменен на залог и запрет занимать должность в Госполиции.

Фото: Госполиция