﻿ Может передвигаться автостопом! Полиция предупредила о вооруженном преступнике, Mixnews.lv

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Может передвигаться автостопом! Полиция предупредила о вооруженном преступнике (8)

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Происшествия | 29 марта 2019 года, 07:32

Полиция продолжает розыск Мариса Звиргздиньша 1984 года рождения, который подозревается в совершении особо тяжкого преступления.

Пока мужчина не найден, полиция призывает жителей быть осторожными - не брать подозрительных пассажиров, путешествующих "автостопом" и не заниматься розыском самим.

Если в вашем распоряжении есть информация о местонахождении М. Звиргздиньша, просьба сообщить об этом полиции по телефонам: 67086430, 110, или обратиться в ближайшее отделение лично.

В ночь на 28 марта в Балвском крае Кубулской волости в ходе розыскных мероприятий в районе местного дачного поселка был задействован вертолет. Однако операция не увенчалась успехом, полиция продолжает поиск.

Полиция предупреждает, что мужчина может быть агрессивным, опасным и иметь при себе оружие.

Кроме того, призывает владельцев огородов и дач в Балви и окрестностях обратить внимание, не найдены ли на территории чужие вещи и подозрительные предметы, которые свидетельствуют, что здесь находился чужой человек. В этом случае также нужно проинформировать полицию.

Приметы мужчины: рост 1,65-1,70 м, спортивного телосложения, темные волосы, карие глаза. Может носить очки.

Полиция не раскрывает, в чем именно подозревает разыскиваемого. В законе говорится, что под особо тяжким преступлением подразумевается деяние, за которое полагается тюремное заключение сроком более восьми лет или пожизненное заключение. К таковым, например, относят убийства и разбойные нападения.

В латгальском издании Vaduguns, сообщает агентство LETA, говорится, что Звиргздиньш, возможно, совершил убийство. В распоряжении редакции издания есть информация, что родным языком Звиргздиньша является литовский, но он также владеет русским, латышским и цыганским языками.

Источник: gorod.lv

Комментарии 8
ЧОП3 часа назад
По стране бегает вооруженный преступник а работы по его поиску не видно.Должны быть введены планы Перехват и Заслон, вооруженные поисковики и зэмэсарги должны прочесывать местность а на вьезды в города и поселках должны стоять патрули и проверять весь вьезжающий и выезжающий транспорт. Также проверять все поезда и электрички. Зачем все эти учения если реально ничего не делается?
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А чё полиция?3 часа назад
Снова бессильна?Ах,да занимается экономикой,банками (трёх-литровыми)...
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Саня3 часа назад
Ментов все меньше с каждым днём
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