﻿ Бывший депутат в Facebook прославлял депортации: начат уголовный процесс, Mixnews.lv

Бывший депутат в Facebook прославлял депортации: начат уголовный процесс (3)

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Происшествия | 29 марта 2019 года, 16:36

Служба госбезопасности начала уголовный процесс в связи с высказываниями бывшего депутата Стопиньской краевой думы Юрия Васильева о массовых депортациях 1941 и 1949 годов. Соответствующие высказывания он опубликовал на своей странице в Facebook.

Как пишет NRA, Васильев в своей публикации написал о депортациях следующее: "57 549 человек вывезли в отдаленные районы получать образование! При этом бесплатно! После чего вернувшиеся в Латвии получают лучшие пособия, чем некоторые пенсию! А возвращаться хотели не все, так как в Сибири им было лучше!".

В данный момент пост на страничке Васильева недоступен.

В службе сообщили, что процесс начат по статье "Оправдание геноцида, преступления против человечности, преступления против мира и военные преступление", которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет, кратковременного лишения свободы, исправительных работ или денежного штрафа.

Васильев в 2013 году стал депутатом Стопиньской думы от "Согласия", а в 2018 году был кандидатом в Сейм от Rīcības partija.

Фото: facebook.com/JVLatvia

Комментарии 3
И чё?19 минут назад
Теперь за правду сажать будут?
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Саня3 минуты назад
да, а мы латыши кроме как крутить горшки и плести корзинки нечего, а ну ещё есть свистопляски, они думают что это красиво
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Саня6 минут назад
Тупых, ленивых свиней в Германию на обучение труду вывозили. Абсолютно бесплатно. Хоть научили делать что-то кроме свистулек и лаптей.
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