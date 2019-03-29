﻿ Бывший депутат в Facebook прославлял депортации: начат уголовный процесс, Mixnews.lv

Происшествия |

Служба госбезопасности начала уголовный процесс в связи с высказываниями бывшего депутата Стопиньской краевой думы Юрия Васильева о массовых депортациях 1941 и 1949 годов. Соответствующие высказывания он опубликовал на своей странице в Facebook.

Как пишет NRA, Васильев в своей публикации написал о депортациях следующее: "57 549 человек вывезли в отдаленные районы получать образование! При этом бесплатно! После чего вернувшиеся в Латвии получают лучшие пособия, чем некоторые пенсию! А возвращаться хотели не все, так как в Сибири им было лучше!".

В данный момент пост на страничке Васильева недоступен.

В службе сообщили, что процесс начат по статье "Оправдание геноцида, преступления против человечности, преступления против мира и военные преступление", которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет, кратковременного лишения свободы, исправительных работ или денежного штрафа.

Васильев в 2013 году стал депутатом Стопиньской думы от "Согласия", а в 2018 году был кандидатом в Сейм от Rīcības partija.

Фото: facebook.com/JVLatvia