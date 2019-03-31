﻿ Госполиция задержала в Литве особо опасного преступника из Латвии, Mixnews.lv

Происшествия |

30 марта в Литве полиция задержала разыскиваемого за совершение особо тяжкого преступления Мариса Звиргздиньша 1984 года рождения.

Таким образом завершились масштабные поисковые работы вооруженного преступника, которые в последние несколько дней марта провели работники Госполиции в сотрудничестве с криминалистами Рижского управления полиции и литовскими коллегами.

"Безопасность общества является нашим приоритетом и мы всегда делали и будем делать все возможное, чтобы задержать опасных преступников, несмотря на их попытки уйти от преследования. Жители могут не беспокоиться о своей безопасности, так как и на этот раз нам удалось задержать злоумышленника", - подчеркнул начальник Рижского регионального управления криминальной полиции Андрей Созинов.

В интересах следствия более подробная информация не сообщается.

Госполиция благодарит всех за содействие и помощь.

Ранее мужчина был объявлен в розыск. Полиция предупредила население, что мужчина может быть агрессивным, опасным и иметь при себе оружие. Входе розыскных мероприятий был задействован вертолет. Полиция призывала жителей быть осторожными - не брать подозрительных пассажиров, путешествующих "автостопом" и не заниматься розыском самим. В латгальском издании Vaduguns, сообщалось, что Звиргздиньш, возможно, совершил убийство. В распоряжении редакции издания есть информация, что родным языком Звиргздиньша является литовский, но он также владеет русским, латышским и цыганским языками.

Фото: Госполиция