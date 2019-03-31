﻿ Звезду баскетбола Кристапа Порзиньгиса обвиняют в изнасиловании, Mixnews.lv

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В США полиция Нью-Йорка открыла расследование в отношении игрока "Далласа" Кристапа Порзиньгиса из-за обвинения в изнасиловании в феврале прошлого года, пишет The New York Post. Адвокат латвийского баскетболиста отрицает все обвинения, пишет rus.DELFI.lv и skaties.lv.

По версии женщины, которая выдвинула обвинения, Порзиньгис (тогда форвард выступал за "Нью-Йорк") изнасиловал ее 7 февраля 2018 года вскоре после матча с "Милуоки" (89:103), в котором он повредил переднюю крестообразную связку и не играет до сих пор.

Порзиньгис отыграл в том матче 11 минут из-за травмы, а после вернулся в свою квартиру и навестил женщину, живущую с ним по соседству. Примерно в два часа ночи баскетболист пригласил ее к себе, где и совершил акт изнасилования, информирует Bleacher Report.

На вопрос, почему обвинения не были выдвинуты ранее, женщина ответила следствию, что Порзиньгис предложил ей 68 тысяч долларов на обучение ее брата в колледже, но позднее сам отказался выплачивать эту сумму.

23-летний Порзиньгис больше года не принимает участия в матчах НБА из-за травмы, полученной в том матче с "Милуоки". В феврале форвард был обменен из "Нью-Йорка" в "Даллас".

Адвокат Порзиньгиса прокомментировал обвинения игрока в изнасиловании женщины: "Мы ознакомились со всеми обвинениями в отношении господина Порзингиса и полностью отрицаем их". Об этом сообщает ESPN в своем Twitter.

"Еще в декабре мы направили официальное заявление в правоохранительные органы, сославшись на "грабительские" требования обвинителя. Также мы предупредили лигу несколько месяцев назад – они давно в курсе возможных обвинений. Больше прокомментировать это федеральное расследование мы не можем. Пожалуйста, по всем вопросам обращайтесь в ФБР или к представителям НБА", – приводит слова адвоката корреспондент ESPN Тим МакМэхоун.

Владелец "Далласа" Марк Кьюбан не стал комментировать ситуацию вокруг обвинений форварда "Мэверикс" Порзиньгиса в изнасиловании девушки. "Федеральные власти запретили нам официально комментировать эту ситуацию", – заявил Кьюбан.

Инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски тоже прокомментировал ситуацию вокруг обвинений против латвийского баскетболиста. "Перед совершением обмена Порзиньгиса из "Нью-Йорка" в "Даллас", обе команды знали о возможных обвинениях в изнасиловании. Офис лиги ранее также был осведомлен об этом", – написал Воджнаровски в своем Twitter.