﻿ Задержаны четыре сотрудника ГПСС, их подозревают в мошенничестве, Mixnews.lv

Задержаны четыре сотрудника ГПСС, их подозревают в мошенничестве (4)

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Происшествия | 1 апреля 2019 года, 15:35

Бюро внутренней безопасности (БВБ) задержало по подозрению в мошенничестве и служебном подлоге четырех должностных лиц Рижского регионального управления Государственной пожарно-спасательной службы (ГПСС), в том числе командира взвода, сообщили в БВБ.

Задержанные занимались мошенничеством в учете рабочего времени, в результате получая зарплату за время, которое не работали. Преступление совершалось в течение длительного срока.

К двоим сотрудникам ГПСС применен статус подозреваемого с запретом выполнять должностные обязанности. Еще двое получили статус лиц, против которых начат уголовный процесс.

По другому делу БВБ в сентябре прошлого года задержало заместителя начальника ГПСС Интса Селиса, который присваивал горючее. Дело уже передано суду, а Селис уволен.

Комментарии 4
Sedna2 часа назад
Ага. А давайте подождем, когда это само Бюро докажет вину пожарных, прокуратура ее поддержит, а суд их осудит. Вот тогда и поговорим. А пока это воспринимается, как очередной пиар БВБ, ибо НИЧЕГО они за время их создания нормального не сделали, а штат раздут до неприличия, а сами они щеки так надувают, что они, щеки, скоро лопнут. :)
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кот2 часа назад
Все по правилам:у пожарных в сутксх 28 часов!Кто бы с этим спорил.
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Саня3 часа назад
воровали народные бабки, конфисковать имущество самих в тюрьму
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