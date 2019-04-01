﻿ Задержаны четыре сотрудника ГПСС, их подозревают в мошенничестве, Mixnews.lv

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Бюро внутренней безопасности (БВБ) задержало по подозрению в мошенничестве и служебном подлоге четырех должностных лиц Рижского регионального управления Государственной пожарно-спасательной службы (ГПСС), в том числе командира взвода, сообщили в БВБ.

Задержанные занимались мошенничеством в учете рабочего времени, в результате получая зарплату за время, которое не работали. Преступление совершалось в течение длительного срока.

К двоим сотрудникам ГПСС применен статус подозреваемого с запретом выполнять должностные обязанности. Еще двое получили статус лиц, против которых начат уголовный процесс.

По другому делу БВБ в сентябре прошлого года задержало заместителя начальника ГПСС Интса Селиса, который присваивал горючее. Дело уже передано суду, а Селис уволен.