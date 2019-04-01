﻿ Новозеландский стрелок, возможно, посещал Латвию перед нападением, Mixnews.lv

Новозеландский стрелок, возможно, посещал Латвию перед нападением (6)
Служба государственной безопасности (СГБ) проверяет информацию о возможном пребывании в Латвии гражданина Австралии Брентона Тарранта, устроившего теракт в Новой Зеландии. Эту информацию подтвердили в СГБ.
"СГБ получила информацию о возможном визите указанного лица в Латвию. В настоящее время служба проводит проверку этой информации, поэтому от более подробных комментариев пока воздержится", - сказали в СГБ.
Правый экстремист Брентон Тарант 15 марта устроил обстрел в двух мечетях Крайстчерча, убив 50 человек. Свою атаку он снимал и транслировал в социальной сети Facebook. Перед терактом Тарант опубликовал также 74-страничный манифест.
Эстонский портал Postimees ранее сообщил, что в декабре прошлого года Тарант посещал Эстонию и Латвию. Эстонию он упомянул и в своем манифесте.
МВД Австрии и полиция Эстонии подтвердили, что Таррант летел из Австрии в Эстонию 4 декабря. В Эстонии мужчина арендовал автомобиль, на котором позже отправился в Латвию. Через два дня он вернулся в Эстонию, а затем на автобусе вновь отправился в сторону Латвии.
По имеющейся у Postimees информации, в целом Таррант провел в Балтии около недели.
СМИ ранее сообщали, что за два дня до нападения Таррант в Facebook делился видео с Праздника песни в Латвии.
По последним данным, в результате вооруженной атаки на две мечети в Крайстчерче погибли 50 человек, еще десятки получили ранения. По подозрению в совершении преступления были задержаны три человека. Одним из них оказался 28-летний австралиец Брентон Таррант. Позднее двое других были отпущены, так как полиция не обнаружила доказательств их причастности к нападению, а Таррант был арестован. Власти Новой Зеландии пообещали назначить ему пожизненный срок.
Запретить по всему миру, вместе с языком!
Кто вообще рассказал ему, что на другом конце света есть такая страна как Латвия?
вот это поворот , и не чего что англиканская разведка курирует , а раньше ещё и возглавляла силовые структуры латвии ???