﻿ Новозеландский стрелок, возможно, посещал Латвию перед нападением, Mixnews.lv

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Служба государственной безопасности (СГБ) проверяет информацию о возможном пребывании в Латвии гражданина Австралии Брентона Тарранта, устроившего теракт в Новой Зеландии. Эту информацию подтвердили в СГБ.

"СГБ получила информацию о возможном визите указанного лица в Латвию. В настоящее время служба проводит проверку этой информации, поэтому от более подробных комментариев пока воздержится", - сказали в СГБ.

Правый экстремист Брентон Тарант 15 марта устроил обстрел в двух мечетях Крайстчерча, убив 50 человек. Свою атаку он снимал и транслировал в социальной сети Facebook. Перед терактом Тарант опубликовал также 74-страничный манифест.

Эстонский портал Postimees ранее сообщил, что в декабре прошлого года Тарант посещал Эстонию и Латвию. Эстонию он упомянул и в своем манифесте.

МВД Австрии и полиция Эстонии подтвердили, что Таррант летел из Австрии в Эстонию 4 декабря. В Эстонии мужчина арендовал автомобиль, на котором позже отправился в Латвию. Через два дня он вернулся в Эстонию, а затем на автобусе вновь отправился в сторону Латвии.

По имеющейся у Postimees информации, в целом Таррант провел в Балтии около недели.

СМИ ранее сообщали, что за два дня до нападения Таррант в Facebook делился видео с Праздника песни в Латвии.

По последним данным, в результате вооруженной атаки на две мечети в Крайстчерче погибли 50 человек, еще десятки получили ранения. По подозрению в совершении преступления были задержаны три человека. Одним из них оказался 28-летний австралиец Брентон Таррант. Позднее двое других были отпущены, так как полиция не обнаружила доказательств их причастности к нападению, а Таррант был арестован. Власти Новой Зеландии пообещали назначить ему пожизненный срок.