﻿ Пожар в школе в Межциемсе: уроки Золитудской трагедии забыты?, Mixnews.lv

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Во время пожара в Рижской 89 средней школе в Межциемсе, который произошел 28 марта, эвакуация учеников проходила хаотично, многие дети во время пожара продолжали находиться в школе. Об этом передаче Degpunktā телеканала LNT рассказала мама одной из учениц, пишет Skaties.lv.

С Золитудской трагедии прошло не так много времени, однако люди уже забыли выводы, которые были сделаны после нее — отмечают авторы сюжета.

Пожар в 89 школе возник вследствие того, что в коридоре третьего этажа загорелось кресло. Сигнализация сработала и детей, как свидетельствует официальная информация, эвакуировали до того, как приехала полиция, пожарные и медики. Последствия инцидента были устранены в течении часа.

Однако после случившегося в программу Degpunktā обратилась мама одной из учениц, которая сообщила, что детей эвакуировали не так уж быстро. После первой сирены, по ее словам, педагоги продолжали вести урок.

"У них был урок. За это время сигнализация сработала два раза. И на первый раз учитель не среагировала. А потом пошла проверять. Вернулась и сказала, что все в порядке, продолжаем учиться. Сигнализация сработала еще раз. Учитель повторила, что все в порядке. Все продолжали сидеть в классе, пока туда не прибежала другая учительница. Она кричала, чтобы все выходили, потому что пожар. Учитель выбежала из класса и оставила детей в нем. Дети не понимали, что происходит. Они сами вышли. Дочь даже сходила за курткой. А проходя мимо столовой она заметила, что все ученкии младших классов сидели и обедали. Ни какой тревоги не было", - рассказала женщина.

Ученики, которых эвакуировали из школы, рассказали, что дым был повсюду и некоторым детям даже стало плохо.

"Она видела, как несколько детей потеряли сознание, было два экипажа "скорой помощи". Я не знаю в связи с чем, может быть, когда выбегали, но один ребенок повредил руку. Дочь слышала, что на рану будут накладывать швы. Так сказали в "скорой". Ребенка нужно было доставить в больницу. Одним словом, какой-то сумасшедший дом и полная безответственность взрослых", - заключила мама ученицы.

При этом, по словам директора школы Марины Серковой, все происходило согласно инструкции, и дети были эвакуированы вовремя. Директор указала, что претензий от родителей она не получала. Единственное, указала Серкова, неясно, почему детям разрешили закончить обед, а другим — взять в гардеробе куртки.

Пожарные в свою очередь отметили, что кресла сами собой не загораются и, возможно, имел место поджог.