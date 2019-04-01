﻿ На Ганибу дамбис женщина попала под трамвай, Mixnews.lv

На Ганибу дамбис женщина попала под трамвай (7)
Происшествия | 1 апреля 2019 года, 21:04
Сегодня на улице Ганибу Дамбис в Риге произошло ДТП — женщина попала под трамвай, сообщают очевидцы в группе Facebook "Ездуны".
По их словам, женщина попала под трамвай, выходя из автобуса. Был удар, после чего она оказалась под трамваем.
К счастью, трагедии удалось избежать — колеса трамвая не переехали человека, однако для спасения женщины были вызваны пожарные.
Источник: bb.lv
Здоровья ей и долгих лет
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Там остановка дебильная,шириной 30 см,выходишь из автобуса и сразу оказываешься практически на рельсах.
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Дай Бог женщине здоровья и удачи.
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