﻿ На Ганибу дамбис женщина попала под трамвай, Mixnews.lv

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Сегодня на улице Ганибу Дамбис в Риге произошло ДТП — женщина попала под трамвай, сообщают очевидцы в группе Facebook "Ездуны".

По их словам, женщина попала под трамвай, выходя из автобуса. Был удар, после чего она оказалась под трамваем.

К счастью, трагедии удалось избежать — колеса трамвая не переехали человека, однако для спасения женщины были вызваны пожарные.

Источник: bb.lv