﻿ На Ганибу дамбис женщина попала под трамвай, Mixnews.lv

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На Ганибу дамбис женщина попала под трамвай (7)

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Происшествия | 1 апреля 2019 года, 21:04

Сегодня на улице Ганибу Дамбис в Риге произошло ДТП — женщина попала под трамвай, сообщают очевидцы в группе Facebook "Ездуны".

По их словам, женщина попала под трамвай, выходя из автобуса. Был удар, после чего она оказалась под трамваем.

К счастью, трагедии удалось избежать — колеса трамвая не переехали человека, однако для спасения женщины были вызваны пожарные.

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Источник: bb.lv

Комментарии 7
Слава богу что жива1 час назад
Здоровья ей и долгих лет
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Ъ1 час назад
Там остановка дебильная,шириной 30 см,выходишь из автобуса и сразу оказываешься практически на рельсах.
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Латгалец.1 час назад
Дай Бог женщине здоровья и удачи.
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