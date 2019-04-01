﻿ На острове Криеву горели отходы, Mixnews.lv

На острове Криеву горели отходы (2)
Происшествия | 1 апреля 2019 года, 21:18
В понедельник вечером в Риге, на улице Зилая, которая находится на острове Криеву, у рижского микрорайона Болдерая, возник пожар, о чем стали сообщать пользователи соцсетей и публиковать снимки.
В Государственную пожарно-спасательную службу поступил вызов в 19 часов, прибыв на место происшествия спасатели констатировали, что горят отходы на площади около 70 квадратных метра. В 20 часов пожар был локализован.
Zilā ielā #KrievuSala #Voleri #Rīga #Latvija deguši atkritumi 70 kv.m platībā. @ugunsdzeseji liesmu izplatību lokalizējuši.— BreakingLV (@breakinglv) April 1, 2019
Judzhin Nikelbaum, @IMilovs pic.twitter.com/kSum9gxXWD
April 1, 2019
Результат паленого хенеси.
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Патриотс решился на этот терракт.
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