﻿ На острове Криеву горели отходы, Mixnews.lv

Происшествия |

В понедельник вечером в Риге, на улице Зилая, которая находится на острове Криеву, у рижского микрорайона Болдерая, возник пожар, о чем стали сообщать пользователи соцсетей и публиковать снимки.

В Государственную пожарно-спасательную службу поступил вызов в 19 часов, прибыв на место происшествия спасатели констатировали, что горят отходы на площади около 70 квадратных метра. В 20 часов пожар был локализован.