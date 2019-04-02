﻿ Главу полиции оштрафовали на 100 евро из-за неправильной закупки, Mixnews.lv

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На начальника Госполиции Инта Кюзиса наложен административный штраф в размере 100 евро за нарушения, допущенные при заключении закупочного договора, выяснило агентство ЛETA.

Осенью 2018 года Бюро по надзору за закупками (БНЗ) оштрафовало Кюзиса на 100 евро за то, что ранее он подписал счет за услуги транспортировки тела человека, умершего насильственной смертью. Сумма договора с оказывающим такие услуги предприятием составила примерно 30 тыс. евро.

Выяснить, что именно нарушил Кюзис, агентству ЛETA не удалось. БНЗ считает, что он не применил установленные нормативными актами в сфере публичных закупок процедуры или порядок предоставления права на заключение договора.

Кодексом административных нарушений за это нарушение предусмотрен штраф в размере до 700 евро.

Кюзис обжаловал решение БНЗ в суде Видземского предместья Риги, в марте 2019 года суд его жалобу отклонил. Кюзис подал апелляционную жалобу.

В Рижском окружном суде агентству ЛETA сообщили, что апелляция Кюзиса поступила в делопроизводство суда, но дата ее рассмотрения еще не назначена.

Как пояснил Кюзис, Госполиция заключила соглашение с предыдущим поставщиком услуги и готовила новую закупку. Пока это произошло, установленный законом о надзоре за закупками лимит суммы из-за непомерно высокой цены услуги был превышен.

"Я как руководитель учреждения взял на себя ответственность за продолжение этой функции, чтобы это было честно и финансово выгодно для государства. Я считаю, что поступил правильно. Надо добавить, что в этой остановленной закупке мы вскрыли признаки картеля, что признало также Министерство экономики", - сказал Кюзис.

По его словам, сейчас ситуация изменилась, и картель уже не может диктовать непомерно высокие цены за эти услуги, добавил он.

"Я считаю что действовал в соответствии с принципами экономии бюджета и честной конкуренции, поэтому подал апелляцию", - пояснил Кюзис.