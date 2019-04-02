﻿ Дело Rīgas satiksme: Мартинсонса освободят под залог в 500 тысяч евро, Mixnews.lv

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Дело Rīgas satiksme: Мартинсонса освободят под залог в 500 тысяч евро (10)

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Происшествия | 2 апреля 2019 года, 17:05

Суд Видземского предместья Риги постановил освободить под залог в размере 500 тыс. евро подозреваемого по делу о закупках Rīgas satiksme (RS) предпринимателя Мариса Мартинсонса, сообщили в суде.

Суд отметил, что залог пока не внесен.

Адвокат Мартинсонса Дидзис Вилемсонс сказал, что надеется внести залог в ближайшее время и уже собирает нужную сумму.

В начале декабря суд Видземского предместья Риги поместил под арест шестерых из семи подозреваемых по делу RS. Это были предприниматель Александр Крячек, руководитель департамента инфраструктуры и развития РС Игорь Волкинштейн, бывший председатель правления RS Леон Бемхенс, предприниматель Марис Мартинсонс, должностное лицо чешского предприятия Škoda Transportation Владислав Козак и предприниматель Эдгар Тетеровскис.

Крячек был освобожден через неделю после задержания. В середине февраля суд освободил Бемхенса под залог в размере 200 тыс. евро, под залог в размере 100 тыс. евро был освобожден Волкинштейн, под залог в размере 70 тыс. евро - Тетеровскис.

Уголовный процесс, который ведет Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB), касается закупки низкопольных трамваев в 2016 году, сумма которой составляла 62,6 млн евро, закупки троллейбусов в 2013 году на сумму 131,646 млн евро и закупки автобусов в 2013 году на 75,8 млн евро.

Фото из Twitter

Комментарии 10
моцарт1 час назад
Ну, что все уже вышли, хорошо протрясли и было чего, теперь лет этак с десяток судить будем - всем работа будет, адвокаты должны тоже заработать и самим злодеям хватит, чтобы пузо на Кипре греть, не в тюрьме же париться, всё-таки не помелочовке тырили...:)))))))))))))))) Только вот, а кто же пахан сей ОПГ ?
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aleksandrLV1 час назад
Бляха-муха,откуда ж такие деньжищи взять....обычному работяге
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Трава1 час назад
Этим освобождением под выкуп подрывает я вера в правосудие. Людям показывают наглядно:воровать надо по-крупному! Сумма залога прямопропорциональна размеру ущерба государства.
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