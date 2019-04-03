﻿ Новое "смертельное" развлечение молодежи - поездки на крыше электричек, Mixnews.lv

Происшествия |

Прохожие у станции Торнякалнс в Риге засняли на видео двух молодых парней, которые ехали на крыше электрички. На кадрах видно, что ребята, рискуя своей жизнью, сидят на крыше последнего вагона, пишет skaties.lv со ссылкой на сюжет программы Degpunktā.

Представитель Pasažieru vilciens рассказал, что нарушителей удалось поймать.

Учитывая, что поле зрения машиниста ограничено, а именно, из кабины первого вагона электрички происходящее сзади почти невозможно увидеть, этот случай особый, рассказал представитель компании.

Машинист заметил ребят только тогда, когда электричка находилась в изгибе, таким образом ему удалось через зеркало заднего вида на мгновение увидеть силуэты на крыше последнего вагона.

Поэтому полагаться на то, что работники поезда вовремя увидят такие нарушения нельзя. Предприятие призывает очевидцев в такой ситуации сразу звонить в полицию, чтобы была возможность пресечь такой вид экстремального развлечения, прежде чем кто-то из смельчаков тяжело пострадает.

Как заключает журналисты, к сожалению, приходится констатировать, что опасные поездки становятся любимым развлечением. Пару дней спустя после случая в Торнякалнсе, некий мужчина по имени Олафс, проезжая на машине, заметил похожую картину у железнодорожной станции Яняварты в Кенгарагсе. На этот раз молодые люди стояли на железнодорожных муфтах, соединяющих вагоны.

Олафс не смог позвонить и рассказать стражам порядка о происходящем, так как является глухонемым, однако ему удалось показать заснятое видео проезжавшему мимо экипажу полиции.

"Оба юноши видели, что я остановил машину полиции и показываю им о произошедшем, поэтому они спрыгнули с вагона и сбежали. И тогда полицейские сказали, что уладят это", - позже объяснил Олафс.

В акционерном обществе Pasažieru vilciens этот случай прокомментировать не смогли, так как ни один сотрудник не зафиксировал ЧП. В свою очередь в полиции начата проверка обстоятельств случившегося.

Госполиция указывает, что в случаях, когда констатируется, что человек находится на крыше вагона или на ступенях во время движения состава, может применяться штраф в размере 35 евро.