﻿ За Мартинсонcа заплатили 500 000 евро, Mixnews.lv

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Суд Видземского предместья Риги сегодня, 3-го апреля, получил подтверждение об оплате залога в полмиллиона евро за подозреваемого по делу о закупках Rīgas satiksme (RS) предпринимателя Мариса Мартинсонса.

Это означает, что уже сегодня Мартинсон будет освобожден из Центральной Рижской тюрьмы. Известно, что 500 000 евро – это один из трех самых больших залогов за всю историю Латвии.

Напомним, что в декабре в рамках уголовного процесса о закупках RS было арестовано шесть человек, в том числе и Марис Мартинсонс, из которых трое уже вышли под залог.

Фото из Twitter