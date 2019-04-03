﻿ За Мартинсонcа заплатили 500 000 евро, Mixnews.lv

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За Мартинсонcа заплатили 500 000 евро (5)

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Происшествия | 3 апреля 2019 года, 11:18

Суд Видземского предместья Риги сегодня, 3-го апреля, получил подтверждение об оплате залога в полмиллиона евро за подозреваемого по делу о закупках Rīgas satiksme (RS) предпринимателя Мариса Мартинсонса.

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Это означает, что уже сегодня Мартинсон будет освобожден из Центральной Рижской тюрьмы. Известно, что 500 000 евро – это один из трех самых больших залогов за всю историю Латвии.

Напомним, что в декабре в рамках уголовного процесса о закупках RS было арестовано шесть человек, в том числе и Марис Мартинсонс, из которых трое уже вышли под залог.

Фото из Twitter

Комментарии 5
Кот1 час назад
Деньги которые дали в залог это нечистые деньги он своровал и дал родственникам.От куда учесного гражданина такие большие деньги взялись?
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Адельфина1 час назад
Кто, кто, кто? Кто вносит такие залоги за фигурантов дела "Ригас Сатиксме"?
По лргике вещей, главный подозреваемый.
Он же и кандидат в депутаты в ЕП !?

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местный.13 минуты назад
Наличкой занесли?
Точно, наличкой!!!
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