﻿ Ссора во дворе дома: женщина ранила ножом 15-летнюю школьницу, Mixnews.lv

Ссора во дворе дома: женщина ранила ножом 15-летнюю школьницу (3)
Происшествия | 3 апреля 2019 года, 14:37
Вечером 1 апреля, в Лиепае во дворе дома на улице Межу ножом была ранена девушка 2004 г.р. Пострадавшую доставили в больницу, сообщиает портал InfoLiepaja со ссылкой на представителя Курземского регионального управления Госполиции Мадару Шершеву.
Как стало известно между женщиной 1976 г.р. и подростком произошел конфликт, в результате которого девочка была ранена. Женщина после случившегося вернулась к себе домой, где полицейские ее и задержали. В полиции начат уголовный процесс и идет расследование.
Источник: Rus.delfi.lv
Явно малолетка и спровоцировала конфликт.....а у людей нервишки шалят.Вот и результат.
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Совсем крыша поехала,здоровая баба на малолетку сножом.Таких на твайку принудительно надо отправлять на пожизненно!
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нехуй рожать, если мозгов нет, хотя, к сожалению, чаще именно безмозглые и рожают.
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