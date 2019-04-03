﻿ Ссора во дворе дома: женщина ранила ножом 15-летнюю школьницу, Mixnews.lv

Происшествия |

Вечером 1 апреля, в Лиепае во дворе дома на улице Межу ножом была ранена девушка 2004 г.р. Пострадавшую доставили в больницу, сообщиает портал InfoLiepaja со ссылкой на представителя Курземского регионального управления Госполиции Мадару Шершеву.

Как стало известно между женщиной 1976 г.р. и подростком произошел конфликт, в результате которого девочка была ранена. Женщина после случившегося вернулась к себе домой, где полицейские ее и задержали. В полиции начат уголовный процесс и идет расследование.

Источник: Rus.delfi.lv