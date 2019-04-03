﻿ ДТП в Стопини: грузовик снес переднюю часть легковушки, Mixnews.lv

ДТП в Стопини: грузовик снес переднюю часть легковушки (1)

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Происшествия | 3 апреля 2019 года, 18:53

На дороге в Стопини, недалеко от магазина Lats произошло столкновение грузовой машины с легковушкой. Как сообщает Breaking.LV со ссылкой на очевидцев, медики оказали помощь водителю легковой машины.

Комментарии 1
Яродивизион1 час назад
Скучно. Такие аварии каждый день в разных частях страны случаются. ЗДесь хоть картинка есть, что показать. А интересно, редактор, выложивший эту новость, найдёт на карте Стопини, дорогу в Стопини и магазин "Латс" на ней?
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