﻿ ДТП в Стопини: грузовик снес переднюю часть легковушки, Mixnews.lv

ДТП в Стопини: грузовик снес переднюю часть легковушки (1)
Происшествия | 3 апреля 2019 года, 18:53
На дороге в Стопини, недалеко от магазина Lats произошло столкновение грузовой машины с легковушкой. Как сообщает Breaking.LV со ссылкой на очевидцев, медики оказали помощь водителю легковой машины.
Kravas un vieglā auto avārija uz ceļa #P4 #Līči #Stopiņi #Latvija (pie "Lats" veikala). Mediķi sniedz palīdzību vieglās automašīnas vadītājam.— BreakingLV (@breakinglv) 3 апреля 2019 г.
Mark Druzs pic.twitter.com/IM78fUF3Ru
Kravas un vieglā auto avārija uz ceļa #P4 #Līči #Stopiņi #Latvija (pie "Lats" veikala). Mediķi sniedz palīdzību vieglās automašīnas vadītājam.— BreakingLV (@breakinglv) 3 апреля 2019 г.
Vera Jurasova pic.twitter.com/JezFouX2NG
Скучно. Такие аварии каждый день в разных частях страны случаются. ЗДесь хоть картинка есть, что показать. А интересно, редактор, выложивший эту новость, найдёт на карте Стопини, дорогу в Стопини и магазин "Латс" на ней?
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