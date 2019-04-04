﻿ В Пардаугаве вспыхнул пожар повышенной опасности, Mixnews.lv

В Пардаугаве вспыхнул пожар повышенной опасности
Происшествия | 4 апреля 2019 года, 13:21
В Риге недалеко от ул. Клейсту вспыхнул пожар повышенной опасности, горит сухая трава, сообщили в Государственной пожарно-спасательной службе (ГПСС).
Вызов на пожар поступил в ГПСС около 11 часов. Прибыв на место, пожарные констатировали, что в нескольких местах горит сухая трава, из-за сильного ветра огонь быстро распространяется и в одном месте грозит перекинуться на близстоящие здания.
Pārdaugavā kaut kas deg... pic.twitter.com/8ZitVxwzsO— Indra Trofimovica (@IndraTrofimovic) 4 апреля 2019 г.
В тушении пожара задействованы 39 пожарных и 11 специализированных пожарных автомашин.
Пожарные призывают жителей не приближаться к месту пожара.