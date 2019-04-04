﻿ В Пардаугаве вспыхнул пожар повышенной опасности, Mixnews.lv

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В Риге недалеко от ул. Клейсту вспыхнул пожар повышенной опасности, горит сухая трава, сообщили в Государственной пожарно-спасательной службе (ГПСС).

Вызов на пожар поступил в ГПСС около 11 часов. Прибыв на место, пожарные констатировали, что в нескольких местах горит сухая трава, из-за сильного ветра огонь быстро распространяется и в одном месте грозит перекинуться на близстоящие здания.

В тушении пожара задействованы 39 пожарных и 11 специализированных пожарных автомашин.

Пожарные призывают жителей не приближаться к месту пожара.