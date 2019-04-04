﻿ "Ситуация опасная!": очевидец сообщил о пожаре у станции Даугмале, Mixnews.lv

"Ситуация опасная!": очевидец сообщил о пожаре у станции Даугмале (1)
Происшествия | 4 апреля 2019 года, 21:56
В четверг вечером в Кенгарагсе, недалеко от железнодорожной станции Даугмале произошел пожар. Об этом сообщает в соцсети Facebook очевидец Гинт Каунисте. По его словам, Государственная пожарно-спасательная служба прибыла на место ЧП уже в момент, когда пламя охватило двухэтажное здание.
Мужчина пишет, что все случилось у железнодорожных путей, на которых в этот момент могли находиться вагоны с горючим, но никакой сирены тревоги не звучало. Очевидец задается вопросом к ответственным службам, насколько это небезопасно для населения и призвал оценить ситуацию.
ещё лето не началось а уже по латвии горит
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