﻿ "Ситуация опасная!": очевидец сообщил о пожаре у станции Даугмале, Mixnews.lv

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В четверг вечером в Кенгарагсе, недалеко от железнодорожной станции Даугмале произошел пожар. Об этом сообщает в соцсети Facebook очевидец Гинт Каунисте. По его словам, Государственная пожарно-спасательная служба прибыла на место ЧП уже в момент, когда пламя охватило двухэтажное здание.

Мужчина пишет, что все случилось у железнодорожных путей, на которых в этот момент могли находиться вагоны с горючим, но никакой сирены тревоги не звучало. Очевидец задается вопросом к ответственным службам, насколько это небезопасно для населения и призвал оценить ситуацию.