﻿ В помещениях бывшего завода ВЭФ возник пожар, Mixnews.lv

В помещениях бывшего завода ВЭФ возник пожар (6)
Происшествия | 7 апреля 2019 года, 19:38
В воскресенье вечером, около 18.40 возник пожар в корпусах бывшего завода ВЭФ. Дым был виден даже с противоположной стороны торгового центра Domina. Об этом сообщают в Facebook очевидцы.
"Подъехать нельзя, все перекрыто. Даже к Domina частично был перекрыт пожарными доступ, потушили судя по всему быстро. После 19 еще летела туда пожарка, но дыма уже не было", - рассказал порталу Mixnews очевидец пожара и автор фото и видео Дэги Караев.
Пользователи в комментариях указывают, что горят помещения бывшего ВЭФа не первый раз.
"...бывшего завода ВЭФ..." ...бывшего...- Больно... «ВЭФ» - был крупнейшее предприятие Латвии.«ВЭФ» основан в 1919 году на базе бывшего завода «Унион». «ВЭФ» являлся крупнейшим предприятием советской Латви - Радиоприемники, телефонные аппараты и телефонные станции, выпускавшиеся на этом предприятии, пользоваались спросом не только в СССР, но и за его пределами. На ВЭФ-е работало более 15 тыс. человек. ...А шо сейчас...???
510
Ответить
VEF - это визитная карточка Латвиии, а ты - Урод!!!
58
Ответить
так у вас никуя нет, молоко в канаву, шпроты в мусорку, сахарные заводы накуй, металлургический на металл и т.д.
44
Ответить
Показать все (6)