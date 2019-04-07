﻿ В помещениях бывшего завода ВЭФ возник пожар, Mixnews.lv

Происшествия |

В воскресенье вечером, около 18.40 возник пожар в корпусах бывшего завода ВЭФ. Дым был виден даже с противоположной стороны торгового центра Domina. Об этом сообщают в Facebook очевидцы.

"Подъехать нельзя, все перекрыто. Даже к Domina частично был перекрыт пожарными доступ, потушили судя по всему быстро. После 19 еще летела туда пожарка, но дыма уже не было", - рассказал порталу Mixnews очевидец пожара и автор фото и видео Дэги Караев.

Пользователи в комментариях указывают, что горят помещения бывшего ВЭФа не первый раз.