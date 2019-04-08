﻿ Bezvests: в Амстердаме пропал 43-летний Янис Каулиньш, Mixnews.lv

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43-летний Янис Каулиньш пропал 26 марта 2019 года в Нидерландах, в Амстердаме, сообщает Bezvests.

Известно, что человек отправился в Амстердам на три дня, дольше оставаться не собирался, поскольку в Латвии его ждут дочь и работа. Последний раз его видели в социальных сетях в 3 часа ночи 26 марта 2019 года, в аэропорту "Рига" .

Больше никаких сведений о нем нет, никаких вестей о себе не подавал.

ПРИМЕТЫ: рост 180 см, вес 75 кг. Волосы вдоль ушей коротко острижены и завязаны в хвост.

Был одет: в коричневую кожаную куртку, синие джинсы, серый вязаный джемпер. На голове была серо-коричневая шапочка.

Особая примета: длинная борода.

При себе было: телефон, планшет, рюкзак с надписью 1 kiss = 5 eur игрушкой в каске. В рюкзаке был спальный мешок.

Всех, кто видел пропавшего мужчину или что-то знает о его возможном месте нахождения, просим срочно звонить в полицию по телефону 110 или в BEZVESTS.LV по номеру 22 084 084.