﻿ Смерть и разрушения: в Латвии могут ужесточить наказание за сжигание старника, Mixnews.lv

Смерть и разрушения: в Латвии могут ужесточить наказание за сжигание старника (12)

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Происшествия | 8 апреля 2019 года, 18:40

Если масштабы поджогов прошлогодней травы в Латвии не сократятся, министр внутренних дел Сандис Гиргенс (КПС) обещает нарушителям более суровые, чем сейчас, кары.

В минувший уикенд, выдавшийся особенно солнечным и теплым, Государственная пожарно-спасательная служба (ГПСС) получила 347 вызовов в связи с такими возгораниями. С начала этого года горящую траву пришлось гасить уже 1334 раза. Выгорают не только десятки и сотни гектаров природных территорий и мелкая живность — страдает также имущество, люди получают ожоги, и в этом году уже есть один летальный случай, сообщает rus.lsm.lv.

"Каждый год мы возвращаемся к одному и тому же вопросу, призывая население не жечь прошлогоднюю траву. Ресурсы ГПСС (и государственные средства) в настоящий момент мобилизуются для тушения старника, возгорание которого зачастую — следствие чьих-то злонамеренных действий. Пожарные работают сверхурочно, вне своих обычных смен, чтобы бороться с этой напастью", - пишет в своем заявлении для общественности министр.

По словам главы МВД, если отношение жителей Латвии к проблеме не изменится, то это будет означать, что действующие превентивные меры не работают.

"Следовательно, нужно будет думать о куда более жестких наказаниях и других решениях. Например, можно премировать информаторов, сообщающих о конкретных поджигателях старника, если полиции удается потом привлечь виновных к административной ответственности", - допускает Гиргенс.

Поджоги прошлогодней травы в Латвии запрещены законом, физическим лицам за такие действия грозит штраф в размере от 280 до 700 евро.

В решении проблемы необходимо более активное участие самоуправлений, которые обязаны следить, чтобы сельские территории как положено обрабатывались (нарушители обычно поджигают высокую, не скошенную в предыдущем году траву). Если бы во всех самоуправлениях требовали от владельцев земли выполнения правил к содержанию угодий, вероятность поджогов старника стала бы куда ниже, отмечается в пресс-релизе министра.

При обнаружении горящей прошлогодней травы следует немедленно звонить по номеру 112. А при виде поджигателей — тут же сообщать о них в Госполицию, подчеркивает Гиргенс.

Как сообщалось, ГПСС не раз обращалось к людям с призывом не жечь прошлогоднюю траву. Кроме того, спасатели считают, что. в принципе, необходимо менять отношение самих жителей к этой проблеме. Кроме того, самоуправлениям необходимо ужесточать нормы и условия приведения в порядок территорий.

Комментарии 12
Patriot1 час назад
Stućìju Iekślietu ministram Girgena kungam: iespèjamais kùlas dedzinàtàjs dzìvo Jaunajá Teikà, stràdà Latvijas pastà un sevi dèvè par Latvieśu Patriotu. Vèlos prèmiju:)
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Patriot1 час назад
Nè, kà apzinìgs pilsonis stućìju uz iespèjamo pàrkápèju:)
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Саня1 час назад
перестань лаять
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