﻿ Смерть и разрушения: в Латвии могут ужесточить наказание за сжигание старника, Mixnews.lv

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Если масштабы поджогов прошлогодней травы в Латвии не сократятся, министр внутренних дел Сандис Гиргенс (КПС) обещает нарушителям более суровые, чем сейчас, кары.

В минувший уикенд, выдавшийся особенно солнечным и теплым, Государственная пожарно-спасательная служба (ГПСС) получила 347 вызовов в связи с такими возгораниями. С начала этого года горящую траву пришлось гасить уже 1334 раза. Выгорают не только десятки и сотни гектаров природных территорий и мелкая живность — страдает также имущество, люди получают ожоги, и в этом году уже есть один летальный случай, сообщает rus.lsm.lv.

"Каждый год мы возвращаемся к одному и тому же вопросу, призывая население не жечь прошлогоднюю траву. Ресурсы ГПСС (и государственные средства) в настоящий момент мобилизуются для тушения старника, возгорание которого зачастую — следствие чьих-то злонамеренных действий. Пожарные работают сверхурочно, вне своих обычных смен, чтобы бороться с этой напастью", - пишет в своем заявлении для общественности министр.

Katru gadu mēs atgriežamies pie viena un tā paša jautājuma, aicinot cilvēkus nededzināt kūlu. Ja cilvēku attieksme nemainās, tad tas nozīmē, ka līdzšinējais preventīvais darbs nestrādā un jālemj par daudz bargākiem sodiem un citiem risinājumiem.

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По словам главы МВД, если отношение жителей Латвии к проблеме не изменится, то это будет означать, что действующие превентивные меры не работают.

"Следовательно, нужно будет думать о куда более жестких наказаниях и других решениях. Например, можно премировать информаторов, сообщающих о конкретных поджигателях старника, если полиции удается потом привлечь виновных к административной ответственности", - допускает Гиргенс.

Поджоги прошлогодней травы в Латвии запрещены законом, физическим лицам за такие действия грозит штраф в размере от 280 до 700 евро.

В решении проблемы необходимо более активное участие самоуправлений, которые обязаны следить, чтобы сельские территории как положено обрабатывались (нарушители обычно поджигают высокую, не скошенную в предыдущем году траву). Если бы во всех самоуправлениях требовали от владельцев земли выполнения правил к содержанию угодий, вероятность поджогов старника стала бы куда ниже, отмечается в пресс-релизе министра.

При обнаружении горящей прошлогодней травы следует немедленно звонить по номеру 112. А при виде поджигателей — тут же сообщать о них в Госполицию, подчеркивает Гиргенс.

Как сообщалось, ГПСС не раз обращалось к людям с призывом не жечь прошлогоднюю траву. Кроме того, спасатели считают, что. в принципе, необходимо менять отношение самих жителей к этой проблеме. Кроме того, самоуправлениям необходимо ужесточать нормы и условия приведения в порядок территорий.