﻿ На улице Маскавас произошло ДТП с пятью машинами, Mixnews.lv

На улице Маскавас произошло ДТП с пятью машинами (1)
Происшествия | 9 апреля 2019 года, 13:21
В Риге, на улице Маскавас, столкнулись пять машин, сообщают очевидцы в группе DTP_Latvia на Facebook.
Предположительно столкновение случилось перед светофором из-за того, что кто-то из участников движения не соблюдал безопасную дистанцию во время езды.
Было такое дело. Сама в это время ехала от Доле и встала в пробку. Правая полоса полностью встала, плюс еще в это время по ней ехали несколько больших машин. Встали плотно. Первая машина в ДТП получила легко под зад, а вот две последние покорёжены ну очень крепко, думаю, что уже без восстановления. По всей вероятности все стояли на светофоре или собирались тормозить на нем, а последняя машина двигалась быстро и на скорости воткнулась в зад 4ой. И все паровозиком и получили своё. В общем, классическое "несоблюдение дистанции".
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