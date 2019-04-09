﻿ На улице Маскавас произошло ДТП с пятью машинами, Mixnews.lv

Происшествия |

В Риге, на улице Маскавас, столкнулись пять машин, сообщают очевидцы в группе DTP_Latvia на Facebook.

Предположительно столкновение случилось перед светофором из-за того, что кто-то из участников движения не соблюдал безопасную дистанцию во время езды.