﻿ Драматичные кадры с Ранькя дамбис: девушку спасли от самоубийства, Mixnews.lv

Драматичные кадры с Ранькя дамбис: девушку спасли от самоубийства (4)
Сотрудники Государственной-пожарно-спасательной службы, "скорой" помощи, Госполиции сегодня утром прибыли по вызову на Ранькя дамбис, где с моста хотела спрыгнуть девушка, об этом сообщил оператор латвийского телевидения Иван Милов.
"Сегодня пожарные и Госполиция больше часа пытались уговорить одну девушку не совершать огромную глупость. К счастью, все закончилось хорошо", - написал оператор, добавив хэштег #Tiltsuznekurieni (#Моствникуда).
Šorīt @ugunsdzeseji un @Valsts_policija vairāk nekā stundu Raņķa dambī mēģināja pierunāt kādu jaunieti neizdarīt lielu muļķību. Par laimi, viss beidzās laimīgi. #Tiltsuznekurieni pic.twitter.com/1yDQEGyxIt— Ivans Milovs (@IMilovs) April 10, 2019
Судя по опубликованным видеокадрам, девушку, перебравшуюся через перила недостроенного моста, уговорить так и не удалось, но ее схватили сотрудники оперативных служб, предотвратив трагедию.
Video: Šorīt @ugunsdzeseji, @Valsts_policija un @NMPdienests Raņķa dambī pēc vairāk nekā stundas ilgušas sarunas izglāba kādai jaunietei dzīvību. pic.twitter.com/Qu1hUcLADb— Ivans Milovs (@IMilovs) 10 апреля 2019 г.
Как сообщалось ранее, в Латвии очень высокий уровень самоубийств среди подростков. Об этом свидетельствуют результаты исследования, сообщила в интервью телеканалу LNT координатор общества Латвийской сети благосостояния детей, эксперт в сфере защите прав и интересов детей Дайга Эйдука.
"То, что я хочу на самом деле сказать, ситуация со здоровьем детей и молодежи - критичная. Первое, это то, что показывает статистика. Статистика беспощадна - в Латвии очень высокий уровень самоубийств, по-моему, самый высокий в странах Балтии. И количество этих суицидов удваивается, фактически, в возрастной группе от 20 до 24 лет. Но тогда, когда мы опросили и детей, и молодежь, они сказали, что чувствуют себя одиноко. Кроме того, отношения со сверстниками у молодежи в целом достаточно жестокие. "Буллинг" (ред. - травля) является очень проблематичной темой, которая проявляется и в статистике, и в опросах", - указала Эйдука.
Напомним, Латвия занимает третье место в ЕС по количеству самоубийств, свидетельствуют данные Европейского статистического бюро Eurostat за 2015 год.
В Латвии в 2015 году было совершено 19,34 самоубийства на 100 тыс. населения.