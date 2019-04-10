﻿ По подозрению в мошенничестве задержаны высокопоставленные лица Госполиции, Mixnews.lv

По подозрению в мошенничестве задержаны высокопоставленные лица Госполиции (3)
Происшествия | 10 апреля 2019 года, 11:38
Бюро внутренней безопасности (БВБ) задержало начальника отдела по ремонту, снабжению и эксплуатации транспорта Государственной полиции Мариса Румпа, сообщает агентство LETA.
Как сообщает БВБ, Румпс и ещё один сотрудник, руководитель сектора этого отдела, подозреваются в мошенничестве с предварительным сговором.
Пока неизвестно, связано ли это с задержанием чиновника Госполиции Можейко и еще трех сотрудников, которые, как сообщалось ранее, были задержаны в связи с подозрением в злоупотреблении служебным положением.
то и работать некому будет , мошенничество наш образ жизни .