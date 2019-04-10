﻿ По подозрению в мошенничестве задержаны высокопоставленные лица Госполиции, Mixnews.lv

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По подозрению в мошенничестве задержаны высокопоставленные лица Госполиции (3)

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Происшествия | 10 апреля 2019 года, 11:38

Бюро внутренней безопасности (БВБ) задержало начальника отдела по ремонту, снабжению и эксплуатации транспорта Государственной полиции Мариса Румпа, сообщает агентство LETA.

Как сообщает БВБ, Румпс и ещё один сотрудник, руководитель сектора этого отдела, подозреваются в мошенничестве с предварительным сговором.

Пока неизвестно, связано ли это с задержанием чиновника Госполиции Можейко и еще трех сотрудников, которые, как сообщалось ранее, были задержаны в связи с подозрением в злоупотреблении служебным положением.

Комментарии 3
Сае1 час назад
Когда в стране 100% чиновников участвуют в различных мошеннических схемах такие случаи задержания говорят только о споре интересов между ними же! Ну или просто банальная показуха!
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Патриот37 минут назад
Там надо сажать всех! Все на 100% коррумпированны, кругом кумавство, друг дружку прикрывают! Заявление не берут если оно не в их интересах, просто дают пинка под зад в лучшем случае, в худшем закроют и ты больше ни чего сделать не сможешь!
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Old JEW1 час назад
Если задерживать по подозрению в мошенничестве
то и работать некому будет , мошенничество наш образ жизни .
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