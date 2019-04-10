﻿ Задержаны десять распространителей детской порнографии, Mixnews.lv

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На прошлой неделе Госполиция задержала десять самых активных распространителей и хранителей детской порнографии в Латвии. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщил начальник отдела по борьбе с преступлениями на сексуальной почве Олег Лавчиновский.

По его словам, благодаря международному сотрудничеству на прошлой неделе в течение двух дней прошло десять обысков по месту жительства десяти мужчин. В результате обысков была конфискована компьютерная техника и большое количество цифровых носителей, на которых находилась детская порнография и другие запрещенные порнографические материалы.

Лавчиновский объяснил, что эти десять мужчин были найдены, анализируя информацию из-за рубежа. К девяти из них применен статус подозреваемых, а против еще одного мужчины начат уголовный процесс.

Представитель полиции подчеркнул, что эти мужчины с виду были обычными людьми, с работами и семьями. Они проживают в разных регионах Латвии, возраст составляет от 20 до 50 лет, ни один ранее не был судим за преступления социального характера.

"Видимо, они вели двойную жизнь и считали возможным так поступать", - добавил Лавчиновский.

Фото: Flickr/Lior Zilberstein