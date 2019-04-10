﻿ KNAB обвиняает депутата Сейма Закатистова в крупном мошенничестве, Mixnews.lv

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Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) просит прокуратуру предъявить обвинение в мошенничестве в крупном размере депутату Сейма Атису Закатистову (KPV LV) и предпринимателю Виестуру Тамужсу, свидетельствует имеющаяся в распоряжении агентства ЛETA информация.

Следствие установило, что мошенничество, возможно, совершено в интересах юридического лица, сообщили агентству ЛETA в KNAB, не называя это лицо.

В рамках этого уголовного процесса в отношении юридического лица начат процесс принудительного воздействия.

KNAB все еще продолжает расследование уголовного процесса, в котором статус подозреваемого в незаконном финансировании партии KPV LV был применен к депутату 13-го Сейма Артусу Кайминьшу. Ранее такой статус был применен к Закатистову и Тамужсу, но агентству ЛЕТА не удалось выяснить, сохранен ли этот статус до сих пор.

Начальник KNAB Екаб Страуме сегодня в передаче Латвийского радио "В точке пересечения" подтвердил, что в отделенном уголовном процессе расследование по-прежнему ведется против одного физического лица. Более подробно говорить об этом он не стал.

Фото: flickr.com/Saeima