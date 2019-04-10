﻿ Мужчина купил козу, но по дороге домой заснул в лесу и заблудился, Mixnews.lv

Происшествия |

9 апреля в Тукумский участок полиции обратилась женщина, которая сообщила, что днем ранее ее отец (1963 г.р.) отправился в поселок в Кандавском крае, чтобы купить козу, но с тех пор от него нет никаких известий. Об этом сообщает Госполиция.

Сотрудники правоохранительных органов незамедлительно приступили к поискам мужчины. Для начала полицейские опросили всех, с кем общался пропавший. Одновременно с этим дочке наконец удалось дозвониться до отца. Он пояснил, что купил козу, пошел с ней обратно домой (до дома было около 10 км), однако в лесу заснул, а когда проснулся, понял, что заблудился и у него нет сил, чтобы выбраться самостоятельно.

Мужчину искали в лесу с помощью сирен оперативных автомобилей, поскольку телефон к той поре уже успел разрядиться. После к этого к поискам привлекли дополнительные силы полиции, с помощью которых прочесали лес и нашли мужчину вместе с козой. Для проверки здоровья его передали под опеку медиков.

Фото: Flickr/Bourbons3