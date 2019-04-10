﻿ Родители продавали педофилу фото детей: одна из жертв психически нездорова, Mixnews.lv

Родители продавали педофилу фото детей: одна из жертв психически нездорова (9)

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Происшествия | 10 апреля 2019 года, 15:41

Госполиция задержала 24-летнего педофила, сообщает портал Skaties.lv.

Мужчина создал три фальшивых профиля в соцсетях, притворяясь 14-летним подростком. Он массово писал девочкам от 8 до 12 лет. Тех, кто отвечал ему на комплименты, он просил фотографироваться голыми. Если девочки отказывались, юноша угрожал распространить о них постыдную информацию.

К счастью, одна из девочек рассказала обо всем отцу, который обратился в полицию. Что и помогло обнаружить обвиняемого.

"Этот человек общался не только с девочками, но и с их родителями. Идентифицированы два случая, когда он обратился к родителям с просьбой сфотографировать детей голыми в обмен на материальное вознаграждение", - рассказал начальник отдела по борьбе с преступлениями на сексуальной почве Олег Лавчиновский.

Он сообщил, что были люди, которые согласились на это. В общей сложности найдено 12 пострадавших девушек. Большей части из них от 7 до 13 лет, исключение составляет девушка с особенностями в развитии в возрасте 16 лет. Из-за этого она считается лицом, которым воспользовались в беспомощном состоянии.

Напомним, что ранее сегодня стало известно о задержании десяти распространителей детской порнографии.

Комментарии 9
Haha1 час назад
Zīmīgi, ka līdz šim gan pedofilijas sakarā ir dzirdēti vien latviešu uzvārdi - tūns, paipala, šķēle, birkavs, sončiks, luterāņu mācītājs lēvalds, katoļu mācītāju varza ar zeiļu priekšgalā utt., utjp.
Tādējādi - Latvietis un bērnu porno ir viens un tas pats.
Zīmīgi, ka visi tādi pat briļļaini viepļi kā Latviešu Patriots, kas var savaldzināt vien 1. grupas kropleni.
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Gasan12 минут назад
Переживаешь,что Путин не хочет твоё фото с мерзким рылом увидеть?:)))
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Latviešu Patriots14 минуты назад
Protams, ka tipiski krievu pasaules gājieni Ha Ha Ha
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