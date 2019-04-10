﻿ Родители продавали педофилу фото детей: одна из жертв психически нездорова, Mixnews.lv

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Госполиция задержала 24-летнего педофила, сообщает портал Skaties.lv.

Мужчина создал три фальшивых профиля в соцсетях, притворяясь 14-летним подростком. Он массово писал девочкам от 8 до 12 лет. Тех, кто отвечал ему на комплименты, он просил фотографироваться голыми. Если девочки отказывались, юноша угрожал распространить о них постыдную информацию.

К счастью, одна из девочек рассказала обо всем отцу, который обратился в полицию. Что и помогло обнаружить обвиняемого.

"Этот человек общался не только с девочками, но и с их родителями. Идентифицированы два случая, когда он обратился к родителям с просьбой сфотографировать детей голыми в обмен на материальное вознаграждение", - рассказал начальник отдела по борьбе с преступлениями на сексуальной почве Олег Лавчиновский.

Он сообщил, что были люди, которые согласились на это. В общей сложности найдено 12 пострадавших девушек. Большей части из них от 7 до 13 лет, исключение составляет девушка с особенностями в развитии в возрасте 16 лет. Из-за этого она считается лицом, которым воспользовались в беспомощном состоянии.

Напомним, что ранее сегодня стало известно о задержании десяти распространителей детской порнографии.