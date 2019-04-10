﻿ Bezvests: в Приекуле при неизвестных обстоятельствах пропала 20-летняя девушка, Mixnews.lv

Происшествия |

20-летняя Синдия Роне пропала в Приекуле 9 апреля 2019 года при неизвестных обстоятельствах, около часа дня, сообщает Bezvests.lv.

Последний раз девушку видели в день пропажи в 12 часов дня в магазине Gaisma в центре Приекуле.

При себе у Синдии ничего не было: телефон, кошелек и документы остались дома.

Была одета: в стеганую пуховую куртку цвета хаки, на ногах были ярко-розовые ботинки. Носит очки.

Особые приметы: есть татуировки - на руке ловец снов, на спине мандала, на плече большое родимое пятно, в мочке уха -” тоннель”.

Всех, кто видел пропавшую девушку или что-то знает о ее возможном месте нахождения, просим срочно звонить в полицию по телефону 110 или в BEZVESTS.LV по номеру 22 084 084.