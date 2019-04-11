﻿ В Риге пропал страдающий провалами в памяти пациент пансионата Берги, Mixnews.lv

Происшествия |

48-летний Айварс Икауниекс 10 апреля 2019 года около полудня вышел из пансионата Берги в Риге и назад до сих пор не вернулся. Периодически страдает провалами в памяти, сообщает поисковая организация Bezvests.

Был замечен в день пропажи на улице Абренес в Риге после 13 часов. При себе не было ни документов, ни других вещей.

Был одет: в темно-синюю джинсковую куртку и светлые спортивные штаны, на ногах были светлые спортивные туфли.

Всех, кто видел пропавшего мужчину или что-то знает о его возможном месте нахождения, просьба срочно сообщить в полицию по номеру 110 или в Bezvests.lv по телефону 22 084 084.