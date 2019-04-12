﻿ Нетрезвая даугавпилчанка бросила авто на рельсах и убегала от полиции, Mixnews.lv

Нетрезвая даугавпилчанка бросила авто на рельсах и убегала от полиции (2)
Происшествия | 12 апреля 2019 года, 12:27
Около 2 часов ночи 10 апреля внимание сотрудников поста видеонаблюдения Даугавпилсской полиции самоуправления привлек автомобиль, который ехал с многократными нарушениями правил дорожного движения.
Петляя по дороге, водитель чуть не сбила переходившего дорогу пешехода, после чего остановилась на трамвайных путях.
Увидев приближающихся полицейских, женщина бросилась бежать, но ее догнали и задержали.
Сотрудники полиции отмечают, что во время задержания у них возникли обоснованные подозрения, что женщина села за руль, будучи нетрезвой.
На место происшествия были вызваны сотрудники Государственной полиции, и задержанная была передана им для осуществления дальнейших процессуальных действий.
Зачем уродовать язык когда можно сказать двинчанка, двинчанин - звучит нормально.
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