﻿ Нетрезвая даугавпилчанка бросила авто на рельсах и убегала от полиции, Mixnews.lv

Нетрезвая даугавпилчанка бросила авто на рельсах и убегала от полиции (2)

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Происшествия | 12 апреля 2019 года, 12:27

Около 2 часов ночи 10 апреля внимание сотрудников поста видеонаблюдения Даугавпилсской полиции самоуправления привлек автомобиль, который ехал с многократными нарушениями правил дорожного движения.

Петляя по дороге, водитель чуть не сбила переходившего дорогу пешехода, после чего остановилась на трамвайных путях.

Увидев приближающихся полицейских, женщина бросилась бежать, но ее догнали и задержали.

Сотрудники полиции отмечают, что во время задержания у них возникли обоснованные подозрения, что женщина села за руль, будучи нетрезвой.

На место происшествия были вызваны сотрудники Государственной полиции, и задержанная была передана им для осуществления дальнейших процессуальных действий.

Комментарии 2
Рижанин3 часа назад
Даугавпилчанка? Даугавпилсец? Звучит ужасно.
Зачем уродовать язык когда можно сказать двинчанка, двинчанин - звучит нормально.
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Анальный палач1 час назад
Бабу на перевоспитание-подавать мне смазки, пинцеты и зажимы с фиксаторами.

Динабург. Двинск. Борисоглебск.
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