﻿ ВИДЕО: под Салдусом произошло ДТП с участием полицейского, Mixnews.lv

ВИДЕО: под Салдусом произошло ДТП с участием полицейского (1)
В Салдусском крае сегодня утром произошло дорожно-транспортное происшествие с участием служебного автомобиля Госполиции, в результате которого пострадал полицейский. Эту информацию подтвердили в Госполиции, пишет Skaties.lv.
Около 10 часов утра на шоссе Салдус-Стрики автомобиль Volkswagen столкнулся с трафарированной полицейской машиной Opel Moka.
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Šodien ceļa posmā Saldus-Striķi, divu auto sadursme, viena no sadursmē iesaistītajiem ir policijas automašīna, ir cietušie, no policijas automašīnas cietušie tika atbrīvoti ar glābēju palīdzību. #latvia #negadijums #sadursme #csnglatvia #saldus #striķi #paldiessekotajam
В результате ДТП пострадала водитель Volkswagen 1957 года рождения, а также водитель Opel Moka (1977).
На место происшествия прибыли сотрудники Государственной пожарно-спасательной службы, которые помогли водителям выбраться из транспортных средств.
Пострадавшие доставлены в медучреждения, в свою очередь Госполиция возбудила уголовный процесс и приступила к выяснению обстоятельств ДТП.