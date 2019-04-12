﻿ Ни туда и ни сюда! В рижском дворе такси застряло на островке безопасности, Mixnews.lv

Ни туда и ни сюда! В рижском дворе такси застряло на островке безопасности (4)
Происшествия | 12 апреля 2019 года, 18:55
Сообщество Facebook "DTP_Latvia" публикует видео с необычным ДТП. На видео видно, как машина такси наехала на так называемый островок безопасности и не может с него съехать.
Пользователи выражают удивление как можно попасть в такую нелепую ситуацию. Один из очевидцев прислал фотографию, на которой видно, что без автоэвакуатора проблему решить не удалось.
пилять ты чё дебил? Смени очки, там уже зрение как у крота, ясен перец что баба,чё не видишь?????
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Если женщина водитель , то я космонавт .
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Izskatàs, ka taksometra vadìtàja dàma.
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