﻿ Ни туда и ни сюда! В рижском дворе такси застряло на островке безопасности, Mixnews.lv

Происшествия |

Сообщество Facebook "DTP_Latvia" публикует видео с необычным ДТП. На видео видно, как машина такси наехала на так называемый островок безопасности и не может с него съехать.

Пользователи выражают удивление как можно попасть в такую нелепую ситуацию. Один из очевидцев прислал фотографию, на которой видно, что без автоэвакуатора проблему решить не удалось.