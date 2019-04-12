﻿ В Риге мошенники под видом соцработников выманивают у пенсионеров деньги, Mixnews.lv

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В Риге замечены мошенники, которые под видом социальных работников выманивают деньги у пожилых людей, заявили в Департаменте благосостояния Рижской думы.

Ведомству в данный момент известно о нескольких пострадавших. Так, одна пожилая женщина рассказала, что мошенники уговорили ее заплатить за услугу, которая в Латвии не предоставляется. В Департаменте благосостояния призвали не говорить незнакомцам свой адрес и не впускать их в квартиры.

В Рижской думе напомнили, что настоящий социальный работник должен назвать свое имя и фамилию, когда посещает клиента дома, а также показать удостоверение, на котором есть фото работника, название учреждения, его имя, фамилия и персональный код.

Если социальный работник не может показать удостоверение или не предупредил о визите, то его лучше не пускать в квартиру, указали в департаменте.

Фото: Pixabay.com