﻿ Bezvests: найдено тело пропавшей в Приекуле молодой девушки, Mixnews.lv

Происшествия |

Организация по поиску людей Bezvests.lv в Facebook сообщает, что найдено тело 20-летней Синдии Роне, пропавшей при до конца не ясных обстоятельствах в Приекуле.

Девушку искали сотрудники 1.отдела Управления уголовных расследований Главного управления Криминальной полиции ЛР совместно с сотрудниками Госполиции Курземского региона и местными добровольцами - друзьями, родственниками и знакомыми пропавшей девушки.

Точную причину смерти еще установит экспертиза.

Bezvests.lv и Mixnews выражают самые искренние соболезнования родным и близким трагически погибшей Синдии.