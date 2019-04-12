﻿ Bezvests: найдено тело пропавшей в Приекуле молодой девушки, Mixnews.lv

Bezvests: найдено тело пропавшей в Приекуле молодой девушки (3)

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Происшествия | 12 апреля 2019 года, 18:03

Организация по поиску людей Bezvests.lv в Facebook сообщает, что найдено тело 20-летней Синдии Роне, пропавшей при до конца не ясных обстоятельствах в Приекуле.

Девушку искали сотрудники 1.отдела Управления уголовных расследований Главного управления Криминальной полиции ЛР совместно с сотрудниками Госполиции Курземского региона и местными добровольцами - друзьями, родственниками и знакомыми пропавшей девушки.

Точную причину смерти еще установит экспертиза.

Bezvests.lv и Mixnews выражают самые искренние соболезнования родным и близким трагически погибшей Синдии.

Комментарии 3
т3434 минуты назад
Как вступили в нато,стали происходить странные дела.
1
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...9 минут назад
по тиху закроют,за отсутствием.
А между тем, тело выпотрошено на запчасти окажется.
а кому шум нужен?
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Patriot24 минуты назад
Latvijas televìzija jau pazinoja, ka iespèjamais slepkava ir jau aizturèts.
1
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