﻿ В Пурвциемсе открытым пламенем горело здание, Mixnews.lv

Происшествия |

В воскресенье в Пурвциемсе возник сильный пожар, сообщают очевидцы. Клубы черного дыма были видны издалека.

Как рассказали порталу Mixnews в Государственной пожарно-спасательной службе, незадолго до 13 часов пожарные получили вызов на улицу Иерикю в Пурвциемсе, где открытым пламенем горело здание. На место ЧП прибыли пожарные расчеты, которые занимаются тушением. Других подробностей у ГПСС пока нет, в том числе и о том, жилое ли это здание.

Сейчас пожар уже потушен.