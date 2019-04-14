﻿ В Пурвциемсе открытым пламенем горело здание, Mixnews.lv

В Пурвциемсе открытым пламенем горело здание (2)
Происшествия | 14 апреля 2019 года, 13:08
В воскресенье в Пурвциемсе возник сильный пожар, сообщают очевидцы. Клубы черного дыма были видны издалека.
Как рассказали порталу Mixnews в Государственной пожарно-спасательной службе, незадолго до 13 часов пожарные получили вызов на улицу Иерикю в Пурвциемсе, где открытым пламенем горело здание. На место ЧП прибыли пожарные расчеты, которые занимаются тушением. Других подробностей у ГПСС пока нет, в том числе и о том, жилое ли это здание.
Сейчас пожар уже потушен.
Сарайчик наверное горел а на фото кажется что многоэтажка
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Mùsu glàbsanas dienesti àtri nodzèsa so ugunsgrèku.
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