﻿ В Пурвциемсе открытым пламенем горело здание, Mixnews.lv

В Пурвциемсе открытым пламенем горело здание (2)

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Происшествия | 14 апреля 2019 года, 13:08

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В воскресенье в Пурвциемсе возник сильный пожар, сообщают очевидцы. Клубы черного дыма были видны издалека.

Как рассказали порталу Mixnews в Государственной пожарно-спасательной службе, незадолго до 13 часов пожарные получили вызов на улицу Иерикю в Пурвциемсе, где открытым пламенем горело здание. На место ЧП прибыли пожарные расчеты, которые занимаются тушением. Других подробностей у ГПСС пока нет, в том числе и о том, жилое ли это здание.

Сейчас пожар уже потушен.

Комментарии 2
Miss Ann Thrope 22 минуты назад
Сарайчик наверное горел а на фото кажется что многоэтажка
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Patriot28 минут назад
Mùsu glàbsanas dienesti àtri nodzèsa so ugunsgrèku.
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